Janša ob vklenjenem bivšem sodniku popenil: »Kaplja čez rob. Če bo ta obsodba potrjena, ostane samo še UPOR.« Slovenske novice Nekdanjega sodnika Zvjezdana Radonjića so zaradi obrekovanja in razžalitve sodnice Andreje Sedej Grčar in tožilke Blanke Žgajnar obsodili na enotno denarno kazen v višini 9000 evrov.

Sorodno









































































































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Asta Vrečko

Matjaž Han

Janez Janša