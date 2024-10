Piše: G. B. Razkritja mobinga in trošenja davkoplačevalskega denarja “po domače” na ministrstvu za kulturo, ki ga vodi Asta Vrečko (Levica), so seveda sprožila logično posledico. Opozicija se je odzvala v mejah svojih možnostih: z zahtevo po izredni seji parlamentarnega odbora za kulturo in nato še izredno sejo DZ, na kateri bi poslanci razpravljali o priporočilih. Jasno pa je, da tako kot v vse ...