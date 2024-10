SDS s “priporičili” Asti Vrečko še na izredno sejo DZ topnews.si Potem ko SDS na matičnem odboru DZ ni uspela s predlogom priporočil vladi, v katerih so se zavzeli za transparentno in zakonito delovanje ministrstva za kulturo, jih bo danes na izredni seji obravnaval še DZ. Zahtevo za izredno sejo in predlog priporočil je skupina poslank in poslancev vložila s prvopodpisano poslanko Jelko Godec. Razlog za […]...

