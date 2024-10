Poslanci so na pobudo SDS opravili razpravo o domnevno nezakonitem in negospodarnem delovanju ministrstva za kulturo. Ministrica Asta Vrečko je večkrat slišane očitke o izplačilu Prešernove nagrade Svetlani Makarovič, začasnih prostorih za Dramo in zaposlovanju zavrnila ter ponovila svoja stališča.