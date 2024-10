Prejemniki nagrad na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti - utemeljitve STAznanost Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta Željko Knez in Ljubica Marjanovič Umek. Kot piše v utemeljitvi, si je Knez nagrado prislužil z dosežki na področju raziskav nadkritičnih tekočin, Marjanovič Umek pa razvoja mišljenja in govora pri otrocih. Puhova nagrado je pripadla Igorju Akrapoviču za nenehno vlaganje v razvoj tehnologij.

Sorodno