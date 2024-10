Radijske igre v tem tednu: o revolucijah, ločenih dvojčkih in pobegli omari RTV Slovenija V tem tednu bodo v ospredju besedila slovenskih avtoric in avtorjev ter njihov radiofonski potencial: med drugim bodo poslušalke in poslušalci lahko prisluhnili delom Ferija Lainščka, Žarka Petana in Drage Potočnjak.

