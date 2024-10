Razglašeni so bili dobitniki in dobitnice nagrad in priznanj za izjemne dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti v letu 2024. dr. Ljubica Marjanovič Umek – Zoisova nagrada za življenjsko delo Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju razvojne psihologije prejme zaslužna profesorica dr. Ljubica Marjanovič Umek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Zasl. prof. d ...