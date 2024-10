Celjski kriminalisti razkrinkali podjetnika, ki sta si prilastila devet milijonov evrov SiOL.net Celjski kriminalisti so "stopili na prste" dvema poslovodnima osebama, ki sta v letih 2021 in 2022 domnevno storili več kaznivih dejanj in si pridobili več kot devet milijonov evrov protipravne premoženjske koristi, so sporočili s celjske policijske uprave.

