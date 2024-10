Celjski kriminalisti so zaključili obsežno, dolgotrajno in zahtevno preiskavo s področja gospodarskega kriminala. Poslovodni osebi gospodarske družbe s celjskega območja so ovadili za več kaznivih dejanj, ki sta jih storili v letih 2021 in 2022 – preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, ponarejanje oziroma uničenje poslovnih listin, poslovno goljufija in zloraba položaja pri gospodarski ...