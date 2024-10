Osumljena podjetnika naj bi nezakonito pridobila več kot devet milijonov evrov RTV Slovenija Celjski kriminalisti so končali preiskavo dveh podjetnikov, ki sta v letih 2021 in 2022 domnevno storila več kaznivih dejanj in pri tem pridobila več kot devet milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

Sorodno

















Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tatjana Bobnar

Luka Mesec

Nataša Pirc Musar

Tadej Pogačar