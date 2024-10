V Novi Gorici bodo onesposobili 104-kilogramsko bombo (FOTO) Primorske novice V Novi Gorici med 9. in 11. uro poteka čezmejna evakuacija in zaklanjanje zaradi onesposobitve neeksplodirane 104-kilogramske angleške letalske bombe iz 2. svetovne vojne. “To se mi ne zdi nič takšnega. Vse je bilo že načrtovano ter pripravljeno vnaprej, tako da sem popolnoma brez skrbi. Namesto, da bi to dopoldne ostala doma, se bom pač odpravila na krajši sprehod,” je povedala 82-letna sogovornica, ki živi na območju evakuacije.

