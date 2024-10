Koprski policisti so v soboto ob 21.30 posredovali v Planini, kjer je v hišo trčil avtomobil. Na kraju so ugotovili, da je 21-letni voznik izgubil nadzor nad avtomobilom, pri čemer se je prevrnil na bok ter nato drsel do hiše in trčil v garažo. Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal rezultat 0,84 mg/l in je torej vozil pod vplivom alkohola. Na srečo se v trčenju ni poškodoval. Policisti so napov ...