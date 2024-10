Iz koprske policijske uprave so danes sporočili, da je v Postojni pri zdravstvenem domu avto zbil pešca. Policisti so na kraju ugotovili, da je 48-letni voznik avtomobila na prehodu za pešce trčil v 25-letnega pešca. Poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, po prvih podatkih se je hudo poškodoval. Policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.