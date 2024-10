Policisti PP Novo mesto so včeraj nekaj po 16. uri na Topliški cesti zaradi nezanesljive vožnje kontrolirali voznika mopeda. Med postopkom so 43-letnemu vozniku odredili hitri test na prepovedane droge, ki je prisotnost opiatov potrdil. Kršitelju so odredili tudi strokovni pregled, ki ga je odklonil. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog, so danes sporočili iz PU ...