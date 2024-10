Včeraj nekaj pred 11. uro se je zgodila prometna nesreča na Lazah pri Boštanju. Policisti so ugotovili, da je 31-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste, trčila v varovalno ograjo in jo prebila in z vozilom zapeljala v potok (s fotografijama smo o nesreči sinoči že poročali). Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in o ...