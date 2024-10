Včeraj ob 13.43 je v naselju Veščica, občina Razkrižje, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v obcestno drevo. Gasilci PGD Ljutomer so s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila in jo predali v oskrbo reševalcem NMP. Proti naletno in protipožarno so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter nevtralizirali iztekle tekočine iz vozila. Poškodovano osebo so reševalci odpeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota, poroča PGD Ljutomer.