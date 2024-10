Piše: Gašper Blažič Pretekli teden je bil za predsednika vlade Roberta Goloba čas velike prelomnice. Doletela ga je kazenska ovadba, ki je bila sicer spisana že pred skoraj dvema letoma. S svojo nervozo in z lažmi je samo potrdil svojo ranljivost, a kot kaže, ga botri še ne bodo izgnali iz politike. Navsezadnje so ga iz godlje rešili najožji sodelavci, ki so mu v kratkem času pripravili delovni ob ...