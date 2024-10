Vlada je zavrnila očitke glede nerealnega načrtovanja državnih proračunov za leti 2025 in 2026. Opredelila se je tudi do v ponedeljek objavljene ocene fiskalnega sveta, ki glede proračunskih dokumentov opozarja na nerealno visoko porabo, in mnenja o srednjeročnem fiskalno-strukturnem načrtu Slovenije za obdobje 2025-2028.