V novi številki Demokracije preberite: Sprejemanje proračuna kaže, da nas bo Golobova kamarila prihodnje leto še bolj molzla Demokracija Piše: Vida Kocjan V predlogih državnih proračunov za prihodnji dve leti vlada načrtuje višje prihodke in višje odhodke. Ker bo poraba višja, vlada že vnaprej načrtuje primanjkljaj (izgubo) v višini 3,1 milijarde evrov, pokriti pa ga namerava z dodatnim zadolževanjem države. Ker pa se gospodarstvo ohlaja, so vprašljivi tudi načrtovani prihodki. Edino kar je morda bliže resnici, so odhodki, proraču ...

