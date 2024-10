Pozor, zastoji na štajerski avtocesti in zahodni ljubljanski obvoznici Svet 24 Vzdrževalna dela, ki ta konec tedna potekajo na avtocestnem omrežju, so pričakovano povzročila zastoje. Zaradi zapore štajerske avtoceste med Vranskim in Blagovico je zastoj pred izvozom Vransko, promet stoji tudi na odsekih vzporedne regionalne ceste. Daljši zastoj je obenem na zahodni ljubljanski obvoznici.



Več na Svet24.si

Sorodno