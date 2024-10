Zastoj na avtocesti Med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane še vztraja Svet 24 Zaradi zapore štajerske avtoceste med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane med uvozoma Šentrupert in Vransko še vedno vztraja zastoj, ki se je s skoraj osmih skrajšal na nekaj več kot pet kilometrov. Obenem pa promet stoji še ne več odsekih vzporedne regionalne ceste. Tudi na zahodni ljubljanski obvoznici se promet zaradi del še vedno ustavlja.



