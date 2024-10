V 85. letu starosti je umrl basist in ustanovni član legendarne ameriške rokovske skupine Grateful Dead Phil Lesh, poročajo tuje tiskovne agencije. Potem ko je preživel raka in imel težave z jetri zaradi okužbe s hepatitisom C, je preminil v krogu družine. Novica o Leshevi smrti je bila v petek objavljena na Instagramu, kjer je pisalo, da je “Lesh, basist in ustanovni član skupine The Grateful Dea ...