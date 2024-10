(VIDEO) Umrl je Jernej Jung – ne samo glasbenik, ampak tudi pričevalec svojega časa; leta 2018 za Nova24TV zelo iskreno spregovoril o sebi in razkril šokantne stvari Demokracija Piše: G. B. Slovenijo je obšla novica, da je v 77. letu starosti umrl Jernej Jung, prepoznaven glasbenik iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Bil je med drugim pevec pri Mladih levih in skupini Delial. Jernej Jung je leta 2013 v samozaložbi izdal dvojno promocijsko zgoščenko Zaznamovan. Gre za več kot pol stoletja stare originalne posnetke iz obdobja od leta 1969 do 1973. Na tem albumu so sk ...

Sorodno

Omenjeni Janez Bončina - Benč

Miro Petek

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Žan Kranjec

Ana Bucik

Uroš Rotnik

Luka Dončić

Tadej Pogačar