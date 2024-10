Umrl je Phil Lesh iz skupine Grateful Dead Primorske novice V 85. letu starosti je umrl basist in ustanovni član legendarne ameriške rokovske skupine Grateful Dead Phil Lesh, poročajo tuje tiskovne agencije. Potem ko je preživel raka in imel težave z jetri zaradi okužbe s hepatitisom C, je preminil v krogu družine.

Sorodno























Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Asta Vrečko

Janez Janša

Matjaž Han

Anže Logar