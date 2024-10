V Gorici prihodnje leto 30 seconds to Mars Primorske novice Po kanadski kantavtorici Alanis Morisette, ki bo v okviru evropske prestolnice kulture GO! 2025 22. junija prihodnje leto nastopila v Villi manin v Codroipu, so danes napovedali še en koncert. Dober teden kasneje, 3. julija, bo v Gorici v areni pri Rdeči hiši nastopila ameriška zasedba 30 seconds to Mars, v katerih prepeva znani ameriški igralec Jared Leto.

Sorodno