Spremljevalni program Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je bogatejši še za eno odmevno ime. Predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga je danes sporočil, da bo 9. julija 2025 v Vili Manin v Codroipu nastopil angleški pevec in član nekdanje zasedbe The Police Sting. Vstopnice bodo začeli prodajati 6. novembra. Koncert bo del projekta GO! 2025&Friends, s katerim hoče Dežela FJK povečati od ...