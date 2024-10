Po Alanis Morissette, 30 Seconds to Mars še Sting Primorske novice Predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga je danes sporočil, da bo v sklopu spremljevalnega programa evropske prestolnice kulture GO! 2025&Frineds 9. julija 2025 v Vili Manin v Codroipu nastopil angleški pevec in član nekdanje zasedbe The Police Sting.

