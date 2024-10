Iztekel se je rok za pripombe v javni obravnavi in medresorskem usklajevanju o interventnem zakonu Vlada RS V okviru javne obravnave interventnega zakona za nov režim delovanja Termoelektrarne Šoštanj je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo prejelo pripombe 20 deležnikov in tudi pripombe resorjev v medresorskem usklajevanju. Ministrstvo pričakuje, da bodo z vsemi deležniki odprta vprašanja v nadaljnjih pogovorih ustrezno razjasnili in dorekli.

