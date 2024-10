V novi številki Demokracije preberite: Vladajoči preko vseh meja zaposlujejo levičarske kadre na ministrstvih; Golob je politično truplo, botri imajo že novega izbranca; Čeferini prevzeli ustavno sodišče; Razkrinkana farsa afere Trenta; Intervjuji: Igor Omerza, Veronica Snoj in Kozma Ahačič Demokracija Piše: G. B. V novi številki revije Demokracija preberite, kako sedanja Golobova vlada po ministrstvih zaposluje politične kadre za nedoločen čas, kar bi otežilo vladanje novi desnosredinski vladi. Pišemo, zakaj je Robert Golob politično truplo in kako so si botri iz ozadja zamislili nov scenarij, preko katerega bi na oblast pripeljali še en novi obraz ter kako se v naši državi z novim predsedniko ...

Sorodno