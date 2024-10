Ruske sile na vzhodu Ukrajine napredujejo najhitreje v zadnjem letu in so vse bližje Pokrovsku RTV Slovenija Zaradi hitrega napredovanja ruskih sil, ki so na vzhodu Ukrajine zavzele več naselij in se približujejo logističnemu središču Pokrovsk, bo Kijev v naslednjih treh mesecih v vojsko mobiliziral dodatnih 160. 000 ljudi.

Sorodno