V Španiji izredne razmere, najmanj 51 mrtvih. Oglasil se je naš bralec. zurnal24.si Poplave v španski regiji Valencia so terjale najmanj 51 smrtnih žrtev, so danes sporočili reševalci. Vzhodni in južni del Španije je v torek prizadelo močno neurje, zaradi katerega s prizadetih območij poročajo tudi o poplavah. Več ljudi še vedno pogrešajo.

