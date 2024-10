Piše: Slovenska karitas Vzhodno in južno Španijo so prizadele katastrofalne poplave. Poteka evakuacija najbolj ogroženih. Mnogi ljudje so poškodovani, izgubljena so tudi življenja. Številni domovi družin in posameznikov so poplavljeni ali v celoti uničeni. Slovenska karitas je za prvo pomoč že namenila 5.000 evrov Karitas Španiji in začenja z akcijo zbiranja sredstev za pomoč prizadetim ob katastr ...