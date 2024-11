Španska obala, kjer so poleti dopustovali številni Slovenci, danes neprepoznavna #foto #video SiOL.net Španija se spopada z najhujšimi poplavami v zadnjih desetletjih. Neurje se je začelo v torek in terjalo številne žrtve. Doslej je umrlo najmanj 158 ljudi, od tega 155 v predelih Valencije. Več deset ljudi še vedno pogrešajo. Prebivalci sicer opozarjajo, da so bili o poplavah prepozno obveščeni. Civilna zaščita je opozorilo izdala šele v torek zvečer ob 20.15, do takrat pa je bila Valencia že povsem poplavljena.

