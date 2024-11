Tudi danes urejen brezplačen prevoz do pokopališč Lokalec.si Z željo, da v prihajajočih praznikih zagotovijo prijazen prevoz do mariborskih pokopališč z javnim potniškim prometom, podjetje Marprom skupaj z Mestno občino Maribor uvaja posebne ugodnosti tudi danes 1. novembra 2024. Na ta dan bodo mestni avtobusi na linijah št. 3 in 12 vozili brezplačno, na pobudo Pogrebnega podjetja Maribor pa bo na pokopališču Dobrava omogočen še brezplačen prevoz z vozilom ...

