Predniška - genetska karma in spomin na naše pokojnike Svet 24 Te dni se spominjamo prednikov, nam ljubih duš, ki niso v našem fizičnem svetu. Vendar je spomin nanje vgrajen v nas. Nosimo jih v svoji genetiki. Ne le fizični videz, tudi nezavedna in zavedna dejanja so del prenosa prek genetske karme.



Več na Svet24.si