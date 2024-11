Danes in v soboto bo precej jasno, v nedeljo ohladitev Primorske novice Danes bo precej jasno z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Sorodno

















Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Saša Arsenovič

Bojan Traven

Janez Janša