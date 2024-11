Višinski sloji ozračja so se pred bližnjo spremembo, ob kateri se bo ohladilo in se bodo temperature spustile na dolgoletno normalnost, danes še občutno segreli. Radiosonda iz Rivolta je v zadnjih 24 urah trikrat namerila ničto izotermo na višini nad 4000 metrov, najvišje včeraj opoldne in danes opolnoči, ko je bila na višini 4282 oz. 4270 metrov, kar je približno 1700 metrov več od dolgoletnega ...