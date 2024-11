Bralci Siola nedvoumno: To bo novi predsednik ZDA SiOL.net Kot napovedujejo bralci in bralke portala Siol.net, bo jutri na predsedniških volitvah v ZDA zmagal republikanski kandidat Donald Trump. Tako na podlagi spletne ankete meni 56 odstotkov bralcev in bralk Siola, medtem ko Kamali Harris možnost za zmago pripisuje le 39 odstotkov.

