“Vse kar imamo, so lažne novice. Če bi me skušal zadeti, bi moral nekdo najprej streljati skozi lažne novice. To me ne bi motilo” – Trump o tem, kako bi opravil z “lažnimi novicami” topnews.si Demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris in njen republikanski tekmec Donald Trump sta v nedeljo prepričevala še zadnje neodločene volivce. Harris je snubila volivce, ki jih jezi vojna v Gazi. Trump pa se je na enem od zadnjih nastopov pred volitvami spravil na novinarje, češ da ga ne bi motilo, če bi jih ustrelili. Trump je […]...

