Janša jezen na pravosodje, ki je toženim sodnikom in tožilki iz primera Patria prisodilo zajetne sodne stroške topnews.si Predsednik SDS Janez Janša je leta 2020 vložil tožbo zoper nekdanjo tožilko in sodnike, ki sodili v zadevi Patria. Očital jim je nezakonito delo v procesu in zahteval več kot 900.000 evrov odškodnine. Sodišče je januarja lani tožbo zavrnilo, zdaj pa je razsodilo glede stroškov, nastalih v procesu. Predsednik SDS Janez Janša, ki je […]...

