Besni Španci v Valencii v kraljevi par metali blato in kamenje Svet 24 Kralj Felipe VI in njegova žena Letizia sta v nedeljo odpotovala v Valencio, ki jo je močno prizadela nedavna poplava, da bi se srečala s prebivalstvom, ki ga je prizadelo neurje in si ogledala grozljivo škodo. Tam pa ju niso lepo sprejeli.



