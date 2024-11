Kljub temu, da je Max Verstappen dirko za VN Brazilije začel šele kot sedemnajsti, je bil na koncu on tisti, ki se je veselil pomembne zmage. Nizozemski dirkač je namreč s tem napravil velik korak proti svojemu 4. naslovu svetovnega prvaka, saj je Lando Norris ciljno črto prečkal šele kot šesti. Za veliko presenečenje sta z 2. in 3. mestom poskrbela Esteban Ocon in Pierre Gasly.



Več na Svet24.si