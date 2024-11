V tiskani obliki in kot aplikacija je bila objavljena prva Pesmarica EU, pri njenem nastajanju pa je sodelovalo več kot 100 glasbenih organizacij in konservatorijev. Prek javnih glasovanj, v katerih je bilo vključenih več kot 87.000 prebivalcev Evropske unije, je bilo izbranih 164 pesmi, po šest iz vsake članice Unije, so sporočili iz The European Union Songbook Association, ki stoji za projektom.