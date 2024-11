V prvi Pesmarici EU tudi šest slovenskih pesmi, med njimi božičnica Družina

Objavljena je prva Pesmarica EU (The EU Song Book), in sicer v tiskani obliki in kot aplikacija. V njej je 164 pesmi, po šest iz vsake od 27 članic EU, tudi Slovenije.

