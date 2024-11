V prvi pesmarici EU tudi šest slovenskih: to so izbrane pesmi iz Slovenije SiOL.net V tiskani obliki in kot aplikacija je objavljena prva Pesmarica EU. Pri nastanku je sodelovalo več kot sto glasbenih organizacij in konservatorijev. Preko javnih glasovanj, ki jih je pokrivalo več kot 400 medijskih hiš, je bilo vključenih več kot 87.000 prebivalcev iz vse EU. Izbranih je bilo 164 pesmi, po šest iz vsake od 27 članic EU.

Sorodno



Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Luka Dončić

Janez Janša

Anže Kopitar

Marta Kos