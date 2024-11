Golob: Boštjančič uživa moje polno zaupanje Lokalec.si Minister za finance Klemen Boštjančič uživa polno zaupanje premierja Roberta Goloba, saj svoje naloge dobro opravlja, so za STA sporočili iz kabineta predsednika vlade. Interpelacija, ki jo je zoper ministra vložila SDS, bo tako po navedbah Goloba priložnost, da minister predstavi dosežke zadnjih dveh let. Poslanska skupina SDS je namreč v torek vložila interpelacijo o delu in odgovornosti ministr ...

Sorodno