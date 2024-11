Ministrica Fajon: Strateško partnerstvo z ZDA ostaja ključna prioriteta Slovenije Vlada RS Podpredsednica Vlade Republike Slovenije in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je čestitala novoizvoljenemu predsedniku Donaldu Trumpu, podpredsedniku J. D. Vancu, kot tudi vsem kongresnikom, guvernerjem, senatorjem, med njimi dvema senatorjema slovenskih korenin Amy Klobuchar in Paulu Gosnarju.

