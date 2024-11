Čestitke za zmago iz tujine, zadržani v Teheranu in Moskvi RTV Slovenija Zahodni voditelji vsi po vrsti čestitajo Donaldu Trumpu za zmago in se veselijo sodelovanja z njim, le francoski predsednik Emmanuel Macron je ob tem opozoril, da bo branil evropske interese. Z zadržanostjo so se odzvali v Teheranu in Moskvi.

