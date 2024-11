Izgredi, ki so v četrtek izbruhnili po nogometni tekmi med Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva, so terjali do 30 poškodovanih izraelskih navijačev in 62 aretiranih propalestinskih aktivistov. Evropski voditelji so dogodek označili za nezaslišan izbruh antisemitizma, Izrael pa je skupaj z nizozemskimi skrajnimi desničarji poročal o »pogromu nad Judi« v »evropski Gazi«, češ da je Amsterdam talec islam ...