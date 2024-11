Amsterdam po "antisemitskih izgredih" po nogometni tekmi prepovedal proteste RTV Slovenija Oblasti v Amsterdamu so za tri dni prepovedale proteste potem, ko so po nogometni tekmi med Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva v četrtek zvečer izbruhnili nasilni spopadi med propalestinskimi protestniki in izraelskimi navijači.

